Вступил в силу закон о языковых квотах на украинском телевидении

На Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Он обязывает общенациональные каналы вести не менее 75 процентов вещания на украинском языке.



Передачи, фильмы и новости на украинском должны занимать три четверти эфира между между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00 часами. Для местных телекомпаний доля украинского языка в вещании должна составлять 60 процентов. За невыполнение этих требований предусмотрен штраф.

В законе предусмотрены исключения для фильмов и передач, созданных до 1991 года. Их будут показывать с украинскими субтитрами. Другие языки разрешено использовать, к примеру, в репортажах с места событий, комментариях гостей программ и музыкальных клипах.

Ранее медиахолдинг "Интер медиа групп" публично выступил против языковых квот на телевидении, а депутаты из "Оппозиционного блока" заявляли о намерении обратиться по поводу принятия этого закона в Конституционный суд.