Офицер Центра информационной безопасности ФСБ осужден условно

Московский окружной военный суд приговорил замначальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрия Правикова к трём годам лишения свободы условно. Судья вынес решение ещё 19 сентября, однако до сих пор об итоге слушаний не сообщалось.

Правиков был осужден по статьям о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия. Наказание по ним предусматривает до десяти лет лишения свободы. Своей вины офицер не признал и обжаловал приговор в Верховном суде.

Источник Republic предположил, что уголовное дело, возбужденное в феврале, стало результатом конфликта Правикова с руководством Центра информационной безопасности, так как офицер хотел перейти в другое подразделение ФСБ. Как писал "Коммерсантъ", претензии следствия к Правикову связаны с подписанием какого-то акта с "мизерной суммой".

В январе по обвинению в госизмене были арестованы заместитель главы ЦИБа Сергей Михайлов, сотрудник центра Дмитрий Докучаев, а также топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Им вменяют передачу секретной информации иностранным спецслужбам. Их арест связывают с делом хакерской группировки "Шалтай-Болтай", известной по публикации переписки высокопоставленных чиновников.