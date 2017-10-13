Глава Еврокомиссии о Каталонии: "я не хочу, чтобы ЕС состоял из 90 стран"

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что независимость Каталонии от Испании может подтолкнуть другие регионы в европейских странах к попыткам отделиться.

"Я бы не хотел, чтобы через 15 лет Евросоюз состоял из порядка 90 государств", заявил Юнкер в пятницу во время выступления в университете Люксембурга. По его словам, управлять ЕС в таком виде будет намного сложнее.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто принял участие в голосовании.

Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии. Против одностороннего объявления независимости Каталонией выступили также Франция, Германия и Италия.

Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость, и совсем не было кампании в поддержку единства Испании.