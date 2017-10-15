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Рожденные после СССР

Прослушка: родительский контроль и государственный надзор

О последствиях тотальной слежки – социальных, психологических и юридических

О последствиях тотальной слежки – социальных, психологических и юридических, рассказывают руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян, тьютор, руководитель проекта RAY academy Moscow Максим Буланов и психолог, старший научный сотрудник РАНХиГС Кирилл Хломов.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 15 октября в пять часов вечера.

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