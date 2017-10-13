В Москве прошли пикеты в защиту историка Петра Рябова

В Москве перед посольством Белоруссии в пятницу прошла серия одиночных пикетов в поддержку историка Петра Рябова, арестованного в Барановичах. В руках пикетчики держали плакаты "Лекция по истории - не преступление. Свободу Петру Рябову", "С каких пор философия запрещена?"

Как рассказал РБК организатор акции профессор Института истории РАН Вадим Данье, полиция не вмешивалась.

По информации белорусского правозащитного центра "Весна", 9 октября в "Центр городской жизни" в Гродно, где проходила встреча с российским историком, философом и исследователем анархизма Петром Рябовым, ворвалась милиция. Было задержано около 20 человек, в том числе и сам лектор. К вечеру всех отпустили, однако в помещении центра был проведен обыск и изъяты книги Петра Рябова. Основанием для задержания стало якобы "несанкционированное массовое мероприятие".

Затем, 10 октября, учёный был задержан в Барановичах, откуда собирался уехать в Москву. 11 октября суд арестовал его на 6 суток по обвинению в мелком хулиганстве - он якобы нецензурно выражался в публичном месте. После приговора Рябов объявил сухую голодовку.

Пётр Рябов - автор книг: "Краткий очерк истории анархизма в XIX–XX веках", "История русского народа и российского государства" и "Культура Эллады".

