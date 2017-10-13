Космодром Восточный: новая голодовка из-за долгов по зарплате

На космодроме Восточный шестеро строителей объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты с апреля. Как сообщает РИА "Восток-Медиа", голодающие с 13 октября рабочие заранее уведомили о своих планах полицию и надзорные органы, а также руководство предприятия.

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С протестующими встретился один из руководителей строительного управления, который заявил протестующим, что предприятие не в состоянии выполнить требование. Руководство, однако, обещает в скором времени предоставить график погашения долгов по зарплате и обсудить с участниками голодовки условия ее прекращения.

Шестеро бастующих подчеркнули, что не готовы идти на уступки. По их словам, за последние месяцы было много обещаний, но ни одно из них не было выполнено.

Долги по зарплате шести тысячам работников строительного управления №6 составляют 270 миллионов рублей, сотрудники предприятия уже начали массово увольняться, сообщает сайт "Социально-трудовые конфликты".

Космодром Восточный строится с 2012 года, и на протяжении всего периода строительства его сопровождают коррупционные скандалы и забастовки рабочих из-за задержек зарплаты.