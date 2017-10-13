Госдеп: Трамп не будет просить Конгресс вернуть прежние санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не будет просить Конгресс вернуть прежние санкции против Ирана, что означало бы выход из ядерного соглашения.

Как заявил в пятницу госсекретарь Рекс Тиллерсон, Белый дом призовет к введению новых санкций в случае, если Иран перейдет "определенные границы".

По словам Тиллерсона, Трамп объявит сегодня об ужесточении позиции по отношению к Ирану в связи с его ядерной и ракетными программами и тем, что Тегеран продолжает финансировать экстремистские группы на Ближнем Востоке. В этой связи министерству финансов будут предоставлены широкие полномочия вводить ограничения в отношении конкретных людей и компаний, связанных со всеми силовыми структурами Ирана.

Тиллерсон еще раз подчеркнул, что решение Трампа пересмотреть роль "ядерной сделки" с Тегераном с точки зрения интересов национальной безопасности США не означает выход Вашингтона из договора.

Ранее в пятницу Россия подтвердила Ирану свою приверженность соглашению по его ядерной программе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по телефону своему иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу.

"Ядерная сделка" была заключена в 2015 году между шестью мировыми державами и Ираном и предусматривает постепенную отмену санкций против Тегерана в обмен на его отказ от ядерной программы.

