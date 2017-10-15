Лицо депрессии. Эфир в 18.05

Чего люди не понимают о депрессии, своей и чужой? Как в обществе стигматизируется депрессия и любое психологическое расстройство? Почему “болеть стыдно”, а ходить к психиатру и психотерапевту – вдвойне? Женские и мужские типы депресии, национальный характер депрессии. Семейные связи у страдающих депрессией и другими психологическими расстройствами. Депрессия как самостоятельное заболевание и синдром. Романтические мифы о депрессии и их недобросовестность. Произведения массовой культуры, героями которых являются личности “с диагнозом”. Отрицание заболевания самим пациентом и его окружением. Паралич волевого компонента и “суперсила” депрессивного. Искусствовед Эндрю Соломон, психиатр Кей Джеймисон и другие “великие пациенты”, преодолевшие депрессию и написавшие книги об этом опыте.

Мария Фаворская, переводчик, эколог, президент ассоциации "Биполярники" и создатель одноименного сайта, редактор книги “Как живут люди с биполярным расстройством”; Дарья Варламова, журналист, автор книги "С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города”, вместе с Антоном Зайниевым, соавтор сайта психологической взаимпомощи среда.ру; в записи Артем Гилёв, психиатр; Белла Раппопорт, публицист, критик.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18 часов.

Ведет программу Елена Фанайлова