Активисты "Другой России" бросили дымовые шашки у бюро НАТО в Москве

Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали дымовыми шашками автостоянку информационного бюро НАТО на Мытной улице в Москве. Об этом Интерфаксу рассказал представитель партии Александр Аверин. По его словам, таким способом активисты протестовали против американских баз из Европы». Во время акции ни один из ее участников не был задержан. Агентство ТАСС сообщило о ведущемся розыске активистов "Другой России", скрывшихся с места происшествия.

Лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» является писатель Эдуард Лимонов. В конце сентября он был задержан на несанкционированной акции "Антикапитализм – 2017" в центре Москвы. Тверской суд Москвы оштрафовал Лимонова на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга.

Накануне, 12 октября, в Министерстве обороны России заявили, что в Польшу прибыла вторая бронетанковая бригада США. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков тогда указал, что присутствие США в странах Прибалтики противоречит соглашению России с НАТО.