Коммерсантъ: Тюрин отрицает причастность к убийству Вороненкова

Российский предприниматель Владимир Тюрин, которого генпрокуратура Украины обвиняет в организации убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, категорически отрицает свою причастность к убийству. По данным источников газеты "Коммерсантъ", об этом Тюрин заявил в ходе допроса в Следственном комитете России.

В Киеве утверждают, что Тюрин связан с организованной преступностью и сотрудничает с ФСБ. Кроме того, как утверждают украинские следователи, у него могли быть и личные мотивы для убийства, поскольку ранее он был гражданским мужем певицы и бывшего депутата Марии Максаковой, которая впоследствии вышла замуж за Вороненкова и уехала с ним в Киев.

По данным источников "Коммерсанта", Тюрин добровольно дал показания в качестве свидетеля по делу. Он заявил, что не испытывал никакой неприязни к Вороненкову и даже не был с ним знаком. Он также отрицает свои связи с российскими спецслужбами.

Расследование убийства Вороненкова идет параллельно на Украине и в России. Российские следователи пока не сообщали о том, кто входит в круг подозреваемых в рамках их расследования.