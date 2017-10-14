В Будапеште прошла акция за "самоопределение Закарпатья"

В Будапеште вечером в пятницу прошла акция "Самоопределение для Закарпатья". Несколько десятков человек собрались у посольства Украины в столице Венгрии. Они протестовали против недавно принятого на Украине закона об образовании, согласно которому все школы на территории страны преимущественно должны перейти на украинский язык обучения. В Закарпатской области Украины сейчас существует немало венгерских школ.

Некоторые демонстранты выступали за отделение Закарпатья от Украины.

Митинг организовала венгерская ультраправая партия "Йоббик". Украинский МИД ранее требовал запретить акцию и направил в Будапешт ноту протеста. Венгерские власти сослались на свободу митингов.​

Новый украинский закон об образовании подвергли резкой критике и власти Венгрии. На днях новые меры осудила Парламентская Асамблея Совета Европы. Украина пообещала направить документ в Совет Европы для его оценки на предмет соответствия европейским нормам.