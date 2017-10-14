Об освобождении Ракки может быть объявлено в ближайшие дни

Об освобождении сирийского города Ракка от террористической группировки "Исламское государство" может быть объявлено уже "сегодня или завтра". Об этом заявил в субботу представитель Курдских сил самообороны, которые, наряду с другими отрядами сирийской оппозиции, при поддержке международной коалиции во главе с США ведут бои за город.

В субботу появились сообщения - со ссылкой на Сирийский центр наблюдения за правами человека - о том, что представители коалиции достигли соглашения с джихадистами, которые оставят город и будут вывезены из него автобусами. Представитель коалиции заявил, что за последние сутки более 100 бойцов "ИГ" "сдались" и были "вывезены из города", не приведя подробностей. Правозащитники же заявляют, что Ракку покинули все джихадисты. Куда они были вывезены - не сообщается.

Сирийские демократические силы - объединенные курдские и арабские отряды - ведут бои за Ракку, которую "ИГ" называл своей "столицей" в Сирии, уже несколько месяцев. После освобождения Ракки под контролем "ИГ" останется только крайний юго-восток Сирии у границы с Ираком.