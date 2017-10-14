Иран после речи Трампа пригрозил выходом из "ядерной сделки"

Иран может выйти из "ядерного соглашения" с мировыми державами, если оно не будет соответствовать его национальным интересам. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, комментируя выступление президента США Дональда Трампа с резкой критикой Ирана.

Иранский президент подчеркнул, что "ядерная сделка" не может быть пересмотрена - она должна или соблюдаться, или прекратить свое существование. Роухани также выступил в защиту иранского Корпуса стражей исламской революции, против которого Министерство финансов США накануне ввело санкции, обвинив в поддержке терроризма.

Трамп в пятницу заявил об отказе "утвердить" ядерное соглашение с Ираном, поскольку Тегеран, по его словам, не выполняет всех его условий. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения, однако Трамп дал Конгрессу шестьдесят дней, чтобы обсудить возвращение санкций против Ирана. Если санкции будут возвращены, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в "ядерной сделке", котрая предусматривает поэтапную отмену ограничений в отношении Тегерана в ответ на его отказ от ядерной программы.

Остальные участники заключенного в 2015 году соглашения с Ираном - Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай - выступают за его выполнение. Документ был одобрен Советом Безопасности ООН.