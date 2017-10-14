У отца бывшего замгенпрокурора Украины нашли золотую лопату

У отца бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины при обыске была обнаружена совковая лопата из чистого золота.

Фотографию лопаты публикует в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

О том, что в доме бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина нашли золотую лопату, сообщалось еще в январе. Тогда, однако, речь шла о неофициальных сообщениях, а сам Кузьмин, который сейчас живет в России, категорически отверг наличие у него такой лопаты.

Кузьмина, бывшего заместителем генерального прокурора при Викторе Януковиче, обвиняют в различных имущественных преступлениях, он объявлен в розыск. Он считает свое преследование политическим.

Украинские пользователи соцсетей сравнивают "золотую лопату" с "золотым батоном", найденным в резиденции бывшего президента Виктора Януковича после его бегства из страны в феврале 2014 года.