Аэропорт на острове Святой Елены примет первый пассажирский рейс

Аэропорт на британском острове Святой Елены – одном из самых удаленных от континентов участков суши – примет в субботу первый регулярный пассажирский рейс.

После шестичасового перелета на острове должен приземлиться лайнер южноафриканской компании SA Airlines из Йоханнесбурга.

Предполагается, что рейсы на остров Святой Елены, где живет около 4 тысяч человек, будут осуществляться еженедельно.

Аэродром, способный принимать рейсовые пассажирские самолеты, был сооружен на острове на средства британского правительства, которое надеется привлечь больше туристов. Главная достопримечательность острова – дом, где жил в изгнании и в 1821 году умер Наполеон Бонапарт.

До постройки аэродрома до острова, расположенного почти в двух тысячах километров от ближайшего континента – Африки, можно было добраться только по морю. Регулярные рейсы из Кейптауна туда совершало британское почтовое судно, которое проводило в пути неделю. Его рейсы будут прекращены в феврале будущего года.