Роскомнадзор борется с "руфингом" и "зацепингом"

Роскомнадзор намерен заблокировать интернет-страницы с информацией о так называемом "руфинге" и "зацепинге" – то есть проникновении на крыши высотных зданий и поездках на крышах железнодорожных вагонов – утверждая, что она "может привлечь молодежь к "совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни".

В сообщении на сайте Роскомнадзора говорится, что ведомство направило социальной сети "ВКонтакте" и видеохостингу YouTube требования об удалении страниц, посвященных "Руфингу" и "Зацепингу". Утверждается, что таким образом Роскомнадзор исполняет судебные решения. Субкультуры "зацепинг" и "руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения – говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, администраторы "ВКонтакте" и YouTube уже удалили почти 200 подобных страниц.