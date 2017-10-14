СМИ: Путин встретился с Ксенией Собчак

Президент России Владимир Путин недавно встретился с телеведущей Ксенией Собчак, которую называют одной из возможных участниц выборов президента в будущем году. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на два источника.

Утверждается, что поводом для встречи стали съемки фильма к 80-летию со дня рождения отца Ксении Собчак - бывшего мэра Санкт-Петербурга и начальника Путина Анатолия Собчака. О том, что Ксения Собчак снимает такой фильм, рассказала Би-би-си ее мать Людмила Нарусова.

Утверждается, что Собчак взяла у Путина интервью для фильма, а затем "осталась поговорить наедине" с президентом.​ Когда именно произошла встреча - не сообщается. Сама Собчак пока не прокомментировала сообщения.

О возможном выдвижении Ксении Собчак в президенты сообщила в сентябре газета "Ведомости" и другие СМИ. Тогда же утверждалось, что окончательное решение она примет после разговора с Путиным. Сама Собчак заявила, что не согласовывает свои планы с Администрацией президента. При этом в недавнем интервью журналу Glamour она не стала отрицать, что может выставить свою кандидатуру.

Внимание также привлекла дискуссия в соцсетях между Собчак и Алексеем Навальным, который назвал ее возможную кандидатуру "спойлером", а также между предпринимателем Евгением Чичваркиным, призвавшим Собчак не выдвигать кандидатуру, и ее мужем Максимом Виторганом, ответившим Чичваркину в грубой форме.

Ксения Собчак была участницей массовых митингов оппозиции в конце 2011 - начала 2012 годов, членом Координационного совета оппозиции, однако в последние годы практически отошла от политического активизма.