В Крыму задерживают участников пикетов за права крымских татар

В аннексированном Россией Крыму в субботу задерживают активистов, которые вышли на одиночные пикеты против преследований крымских татар российскими правоохранительными органами.

По данным организации "Крымская солидарность", задержаны не менее девяти человек – несмотря на то что по российскому законодательству одиночные пикеты не требуют согласования.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, всего в пикетах в субботу приняли участие более 100 человек по всему Крыму.

Курбединов заявил, что задержанных увозят на частных машинах без опознавательных знаков полиции. Подконтрольные России власти Крыма эту ситуацию пока не прокомментировали.

На этой неделе в Крыму были арестованы еще 6 крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб-ут-Тахрир". Общее число арестованных активистов идет на десятки. Кроме того, как утверждают правозащитники, после аннексии на полуострове участились случаи пропажи людей, главным образом крымских татар. В Следственном комитете утверждают, что "массовых исчезновений на полуострове нет".