В Петербурге прошли пикеты в защиту музея Исаакиевского собора

В Петербурге около десяти активистов сообщества «Защитим Исаакиевский собор» провели в субботу одиночные пикеты у стен собора. Активисты встревожены появившейся у них информацией о том, что новый директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров без лишнего шума уже расформировал концертный, выставочный, научный и PR-отделы музея, и увольнения сотрудников продолжаются. Активисты обеспокоены ситуацией неопределенности, созданной, по их мнению, властями, которые до сих пор не дали четкого ответа горожанам, что же будет с собором, - сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники пикетов считают, что новое руководство уничтожает музей изнутри, их беспокоят также участившиеся выступления так называемых православных активистов, призывающих городские власти скорее передать собор Русской православной церкви. По словам активистов, они неоднократно наблюдали, как группы людей с иконами и плакатами агрессивно требуют пропустить их в собор без билетов, настаивая на том, что это именно храм, а не музей. Между тем, в собор и так дважды в день пускают людей бесплатно – во время церковных служб. По словам активистов, в последнее время службы эти все удлиняются, все больше становится венчаний и крещений, и теперь священники нередко стараются перекрывать дорогу экскурсиям, тогда как раньше церковь и музей сосуществовали в соборе, не мешая друг другу.

Активисты сожалеют о том, что, по их наблюдениям, далеко не все горожане в курсе того, что происходит с Исаакиевским собором. Они утверждают, что музей при прежнем руководстве был самоокупаемым и вторым по посещаемости после Эрмитажа. Они убеждены, что если собор будет официально передан Русской православной Церкви, то музею в нем придет конец.