В Киеве украинские националисты проводят марш

В Киеве украинские националисты готовятся провести марш по центру города.

Совместный "Марш славы Героев" различных праворадикальных партий и движений приурочен к 75-й годовщине со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА) и памяти всех павших борцов за независимость Украины. Ежегодно в этот день националисты проводят марши и факельные шествия, которые редко когда обходятся без потасовок и столкновений со стражами порядка.

В сегодняшней акции в центре Киева, по данным организаторов, будут участвовать около 20 тысяч человек. Многие приехали на арендованных автобусах из Запорожья, Львова, Днепра, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона. Большинство - представители "Национального корпуса", "Свободы" и запрещенного в России "Правого сектора".

Активисты с национальными и красно-черными флагами, а также партийной символикой уже собрались в киевском парке Тараса Шевченко, - сообщает корреспондент Радио Свобода. Часть из них пришли на акцию в камуфляжной форме, масках на лицах и принесли факелы. В руках участников плакаты с надписями: "Украина - прежде всего", "Слава нации - смерть врагам", "Одна, единая, соборная Украина", "Бандера - наш герой, Покров - наш праздник".

14 октября не только дата создания УПА, но и православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День украинского казачества и учрежденный три года назад главой государства Петром Порошенко День защитника Украины (вместо отмечавшегося ранее 23 февраля Дня защитника Отечества).

Полиция перекрыла движение автотранспорта в центре города. После митинга в парке Шевченко колонны националистов направятся на Крещатик, далее - на Майдан Независимости и оттуда - на Владимирский спуск и Контрактовую площадь, где состоится праздничный концерт.

Порядок в ходе субботних массовых мероприятий в Киеве обеспечивают около 5 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Маршрут праворадикалов не проходит возле принадлежащей УПЦ Московского патриархата Киево-Печерской Лавры, однако усиленно ее охранять призвал накануне украинские власти настоятель Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Он заявил, что опасается нападения националистов на святыню 14-17 октября и напомнил об устроенных радикалами беспорядках у ее стен в этот день в минувшем году. В Службе безопасности Украины в ответ сообщили, что информация о возможных провокациях проверяется.

Пока у Лавры не наблюдается ни радикалов, ни усиленных полицейских патрулей. Украинские националисты и ряд общественных организаций считают, что Лавра должна быть передана УПЦ Киевского патриархата, обвиняя предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия в поддержке "русского мира".