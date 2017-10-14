Украинские националисты провели марш в центре Киева

В центре Киева праворадикалы из разных партий и движений приурочили совместный марш к 75-й годовщине со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА). Участники посвятили свою акцию памяти всех павших борцов за независимость Украины. По данным организаторов, в шествии участвовали не менее 20 тысяч человек, включая и представителей партии "Национального корпус", всеукраинского объединения "Свобода" и запрещенного в России "Правого сектора". В МВД Украины численность акции оценили почти в 13 тысяч и заявили, что серьезных инцидентов в ходе ее проведения не было.

Активисты с национальными и красно-черными флагами, а также партийной символикой собрались сначала на митинг в киевском парке Тараса Шевченко. Выступая на нем глава "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что украинский президент Петр Порошенко должен вернуть звание героев Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. (Эти звания Бандере и Шухевичу присвоил в конце своего президентского срока Виктор Ющенко, а в период президентства Виктора Януковича соотвествующие решения были отменены, - РС).

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий сообщил, что его партия в конце осени возобновит акции по блокированию российского бизнеса на территории Украины. Сейчас националисты составляют список российских компаний, работающих в стране.

14 октября не только дата создания Украинской повстанческой армии, но и православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и учрежденный три года назад главой государства Петром Порошенко День защитника Украины (вместо отмечавшегося ранее 23 февраля Дня защитника Отечества - РС).

После митинга в парке Шевченко праворадикалы, выстроившись в колонны начали свой марш в центре Киева и прошли по Крещатику и Майдану Независимости, скандируя свои лозунги.

Порядок в ходе субботних массовых мероприятий в центре города обеспечивали около 5 тысяч полицейских и военнослужащих национальной гвардии. Марш националистов сопровождали несколько сот стражей порядка и конная полиция. Во время движения по Крещатику участники акции жгли файеры и факелы. Завершилось шествие на Контрактовой площади, где состоялся праздничный концерт.

Кроме Киева, марш националистов состоялось лишь в еще одном городе Украины - Краматорске (Донецкая область). Цель, собравшей около ста человек акции, как заявили ее организаторы из радикальной группировки С14 ("Січ"), еще раз показать, что Донбасс, где четвертый год продолжается вооруженный конфликт, это Украина.