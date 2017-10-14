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Александр Бастрыкин высказался по проблеме смертной казни

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая перед студентами Московского государственного юридического университета, заявил, что отмена действующего в России моратория на смертную казнь могла бы считаться допустимой только по итогам референдума. Если бы такое решение было принято, то его следовало бы применять в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления и представляющих повышенную общественную опасность, считает Бастрыкин. Обращаясь к студентам, глава Следственного комитета подчеркнул, что сам является сторонником примененения гуманных средств и выступает против устрашения людей.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента вступления в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. В 2009 году Конституционный суд России продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

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