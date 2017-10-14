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В Крыму "49 человек" подверглись задержаниям за одиночные пикеты

Одиночные пикеты в поддержку крымских татар, 14 октября 2017

МВД аннексированного Россией Крыма 14 октября сообщило "о пресечении несогласованных пикетов на полуострове. 49 крымчан были доставлены в отеделения полиции для "объяснений", после чего отпущены, сообщает "Интерфакс".

Пользователи соцсетей пишут, что 14 октября в разных регионах Крыма проходили одиночные пикеты против действий властей в отношении крымских татар. На опубликованных фотографиях - мужчины, которые стоят у обочин дорог с плакатами "Мой народ - не террористы" и "Крымские татары - не экстремисты".

Как сообщалось, за последние несколько недель спецслужба задержала в Крыму предполагаемых последователей запрещенных в России организаций "Таблиги Джамаат" и "Хизб ут-Тахрир", отмечает "Интерфакс".

В Фейсбуке, на странице "Крымской солидарности" публикуются фотографии, видеосвидетельства участников акций, рекомендации адвоката и советы о том, как вести себя в сложившейся ситуации.

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