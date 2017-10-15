Reuters: джихадисты покинут Ракку вечером 15 октября

Джихадисты террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) покинут осажденный город Ракка вечером 15 октября. Соответствующее соглашение достигнуто между представителями ИГ и силами сирийской демократической оппозиции. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, радикальные исламисты намерены увести с собой около 400 мирных жителей в качестве "живого щита". В городе остаются иностранные бойцы ИГ, однако их точное число не сообщается.

Накануне стало известно, что сирийские войска, верные президенту страны Башару Асаду, отбили у ИГ город Эль-Маядин на юго-востоке Сирии. После освобождения Ракки под контролем ИГ останется только крайний юго-восток Сирии у границы с Ираком.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.