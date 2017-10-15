В Киргизии проходят выборы президента. По всей стране открыты около двух с половиной тысяч избирательных участков. Ожидается, что в голосовании примут участие более трех миллионов человек. За рубежом открыто 37 участков. Там могут проголосовать около 20 тысяч человек.

К полудню явка избирателей составила около 24 процентов.

Это первые выборы в Киргизии, по результатам которых ожидается мирная передача власти. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Среди них -три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев. Нынешний глава Киргизии Алмазбек Атамбаев уже проголосовал. Его шестилетний срок завершится в конце этого года. Повторно баллотироваться он не имеет права.

Оппозиция уже заявила о нарушениях в ходе голосования, однако в МВД Киргизии это пока не подтверждают. По данным министерства, пока зафиксированы лишь мелкие нарушения. Местные наблюдатели также говорят, что серьезных нарушений они пока не видели.