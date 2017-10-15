Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла турнир WTA в Китае. Шарапова обыграла теннисистку Арину Соболенко из Белоруссии.

Это первый турнир Шараповой после дисквалификации из-за приёма мельдония. До этого россиянка победила в финале турнира WTA испанку Карлу Суарес-Наварро в 2015 году в Риме.

Победа в турнире позволит Шараповой занять 57 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Сейчас спортсменка находится на 86-м.

Теперь российскую теннисистку ждут в Москве на "Кубке Кремля". 16 октября она сыграет со спортсменкой из Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Всего за свою карьеру Шарапова выиграла 36 титулов.

Шарапова вернулась в большой спорт в конце апреля после 15-месячного перерыва. В марте 2016 года теннисистка объявила, что в ее допинг-тесте, взятом в январе, были обнаружены следы мельдония. По словам Шараповой, она не знала о том, что с января 2016 года он был внесен в список запрещенных препаратов. В мае того же года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года.