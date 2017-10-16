"Взять все, что можем"

77791 человек в октябре 1947 года практически за два дня депортировали из Западной Украины в Казахстан и отдаленные районы Сибири. Несмотря на то, что с тех пор прошло 70 лет, еще не все известно о судьбах конкретных людей, насильственно выселенных в рамках борьбы с национально-освободительным подпольем, как тогда его называли.

В хранящемся на Украине и рассекреченном архивном деле под названием "Запад" – тысячи страниц. Большая часть из них посвящена подробностям проведения депортационной операции: что в ней было задействовано 30 тысяч солдат и почти 16 тысяч руководящего состава силовых ведомств, что использовались карты местности, доставшиеся от военных, что, например, из Львова вывозить людей начали в шесть утра, хотя планировали начать в два часа ночи: не могли без дворников открыть подъезды.

Одной из ее главных целей было нейтрализовать деятельность Украинской повстанческой армии и ей сочувствующих и помогающих

О человеческих судьбах в архивах говорится мало, только если случались какие-то непредвиденные ситуации. Например, исчезла четырехлетняя девочка, которую, видимо, родителям удалось увести из-под носа чекистов и передать родственникам. Или люди, не оказавшиеся дома, но добровольно пришедшие в пункты сбора депортируемых, потому что не хотели оставаться без родных и близких. Есть в документах и упоминания о тех, кто отбирал у депортируемых запасы еды, которые они хотели взять с собой в дорогу. Сколько человек из-за этого погибло в пути – не упоминается.

Операция "Запад" – не единственная депортация, осуществленная на Западной Украине, но самая массовая. Одной из ее главных целей было нейтрализовать деятельность Украинской повстанческой армии и ей сочувствующих и помогающих. Всего же в 40-х и начале 50-х годов из этого региона насильственно вывезли 203 тысячи человек. Большинство из них оказались в Казахстане, поэтому здесь в минувшие выходные состоялась международная конференция "Депортация народов в эпоху тоталитаризма: уроки истории", во время которой рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы в Караганде открыт памятник депортированным украинцам.

Один из участников конференции, историк Олег Бажан говорит, что в украинских архивах нет полной информации об операции "Запад", неизвестно, сколько человек погибло в пути и не обо всех есть точная информация, куда их ссылали. Известно, что часть депортированных жителей Западной Украины оказалась в Карлаге – крупнейшем исправительно-трудовом лагере СССР.

– 70-летие операции "Запад" украинские и казахские историки отмечают именно в Казахстане. Какие исследования о депортированных из Западной Украины проводятся в этой стране?

– Казахские историки и представители украинской диаспоры совместно изучают, что произошло на месте, каким был быт депортируемых, как сложилась их дальнейшая судьба. Составляются списки – в основном, по временным рамкам, – потому что мы знаем, что Казахстан собирал со всей страны кулаков, репрессированных, в том числе, участников национально-освободительного движения. Сюда отправляли и поляков, и украинцев, и кулаков из Дальнего Востока.

– Что касается украинских документов, что об операции "Запад" известно на данный момент?

До начала операции "Запад" с территории Западной Украины было депортировано более 46 тысяч человек

– На сегодняшний момент известно, как именно проходила эта операция, этому посвящено дело под названием "Запад" в Государственном отраслевом архиве Службы безопасности Украины. Оно многотомное и, соответственно, позволяет узнать даже то, как операция проводилась в каждой отдельной области, а таких областей было несколько: Львовская, Станиславская (сейчас это Ивано-Франковская), Тернопольская и Ровенская. Таким образом, мы можем благодаря документам сказать, сколько человек, сколько семей было выселено из того или иного населенного пункта, и кто был задействован в операции со стороны МВД СССР, МГБ СССР, то есть, узнать имена конкретных участников. Мы можем воссоздать механизм проведения этой операции.

– Каким он был? Как конкретно депортация происходила?

– Депортация 1947 года – один из этапов депортационной политики, которую советская власть проводила в Западной Украине. Здесь росли оппозиционные настроения, население враждебно относилось к властям, были сильны позиции украинских националистов, ведь после завершения советско-немецкой войны большинство вооруженных акций Украинской повстанческой армии было направлено против непопулярных мероприятий советской власти. И с этим боролись. Сначала при помощи войсковых операций, которые имели место в 1944-1945 годах, а потом при помощи депортационной политики.

Насильственные выселения вызывают у многих желание совершить явку с повинной, то есть, выйти из леса и сдаться советской власти

Благодаря архивам СБУ мы знаем, что до 1947 года, в течение 1944-1946 годов, с территории Западной Украины в отдаленные районы Советского Союза было депортировано более 46 тысяч участников национально-освободительного движения. Однако партийное руководство, как мы понимаем из документов, требовало от силовых структур не останавливаться на достигнутом. Поэтому в октябре 1947 года решили провести операцию под кодовым названием "Запад". Опираясь на документальные материалы, можно утверждать, что замысел провести в западноукраинском регионе очередную массовую репрессивную акцию принадлежит заместителю министра госбезопасности СССР, генерал-лейтенанту Сергею Огольцову, а также министру госбезопасности Украины, генерал-лейтенанту Сергею Савченко, которые в совместном письме (оно есть в архивном деле) 24 мая 1947 года обратились к министру госбезопасности СССР Виктору Абакумову, чтобы он разрешил продолжать депортационную практику.

Чем мотивировали свою просьбу эти высокопоставленные военнослужащие? Тем, что депортации имеют весьма хороший эффект, что они усложняют руководителям УПА привлечение новых членов. Они утверждали, что насильственные выселения вызывают у многих желание совершить явку с повинной, то есть, выйти из леса и сдаться советской власти. И вот эту инициативу силового ведомства поддержало Политбюро ЦК ВКП(б) своим решением от 13 августа 1947 года. А уже потом, для выполнения постановления высшего политического руководства страны, Абакумов 22 августа 1947 года издал приказ 00430 "о выселении семей осужденных, убитых, состоящих на нелегальном положении активных националистов с территории западных областей Украины".

Нас упрекнули ЦК КП(б)У, что мы мало берем. Нужно взять все, что можем

В архивном деле по операции "Запад" есть протоколы заседаний оперативных групп. Интересным является протокол заседания, которое проходило во Львове 16 октября 1947 года. На этот инструктаж прибыли сотрудники управления МГБ, охраны железной дороги, начальники будущих эшелонов, которые отвечали за транспортировку депортируемых (тогда уже было намечено, что принудительное выселение будет проходить на 87 железнодорожных станциях Западной Украины, то есть, масштаб был очень даже существенный). Так вот, присутствующий на совещании начальник Главного управления внутренних войск МВД СССР Петр Бурмак призвал представителей региональных подразделений МГБ и МВД не ограничивать себя в составлении списков на депортацию. А мотивировал он свои призывы указанием сверху. И есть документ, где приведены такие его слова: "По городу Львову и областным центрам нас упрекнули ЦК КП(б)У, что мы мало берем. Нужно взять все, что можем". Действительно, Каганович и Хрущев были не против, чтобы раз и навсегда расправиться с "националистическим подпольем". Был призыв всех, кого не депортировали в период 1944-1946 годов, выслать насильственным способом именно в октябре 1947 года.

– Одна из основных причин проведения операции "Запад" – стремление уничтожить Украинскую повстанческую армию и сочувствующих и помогающих ей, однако были и другие причины для насильственного выселения, что историкам известно сегодня о них?

Нужно было превратить Западную Украину в своего рода плавильный казан, чтобы там не было оппозиции советскому режиму

– Некоторые украинские историки говорят: депортация 1947 года была вызвана тем, что хотели ускоренными темпами закончить коллективизацию на Западной Украине. Тем не менее, спецслужбы все-таки стремились решить одновременно несколько задач. Не стоит забывать, что 10 февраля 1947 года на Западной Украине были выборы в Верховный Совет СССР. И эти выборы (эти документы есть, они опубликованы) вызвали народный протест, очень много людей просто-напросто не хотели приходить на избирательные участки. Поэтому их принуждали. Все делали для того, чтобы приписать 99 процентов явки. Некоторые наши историки утверждают, что добровольно голосовали где-то 10 процентов населения.

А 31 декабря 1947 года планировались выборы в местные советы. Должны были в 1948-ом состояться выборы в Верховный Совет Украинской ССР. Поэтому, наверное, и для этого нужно было вывезти из региона тех, кто не хотел голосовать за советскую власть. Некоторые исследователи говорят, что проведение этой репрессивной операции существенно ускорило секретное постановление Совета министров СССР от 10 сентября 1947 года. Оно, кстати, и по сегодняшний день почему-то засекречено. В нем говорится об обеспечении угольной промышленности СССР рабочей силой. В частности, что нужно из сельской местности направлять на угольные шахты Карагандинской, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Читинской областей рабочую силу. Получается, что потребности ГУЛАГа совпали в тот момент с интересами республиканских властей. Нужно было поднимать экономику страны и одновременно можно было расправиться с УПА. Поэтому был запущен циничный механизм.

– Речь все-таки идет об огромном количестве людей. Как это отразилось на жизни региона? Есть ли об этом упоминания в архивах?

– Тут, как и в случае с крымскими татарами, на Восточной Украине организовывали мобилизационные акции, призванные восполнить недостаток рабочих рук и, следовательно, превратить Западную Украину в своего рода плавильный казан, чтобы там не было оппозиции советскому режиму. За счет тех людей, которых впоследствии после вузов направляли на работу в Западную Украину, и восстанавливали дефицит рабочих рук.