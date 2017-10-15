Число жертв терактов в Сомали возросло до 189 человек

Число жертв в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. Более 200 – получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Накануне в Могадишо произошли два взрыва: один - в районе правительственных зданий, отелей и ресторанов, другой – в районе Мадина.

Ответственность за атаки до сих пор не взял на себя никто. Правительство Сомали обвинило в терактах террористическую группировку Al-Shabaab, которая часто устраивает взрывы в стране. Группировка связана с "Аль-Каидой" и ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали за создание исламского государства на территории Сомали.