Издатель журнала Hustler предложил $10 млн за компромат на Трампа

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая приведёт к импичменту президента США Дональда Трампа. Соответствующее рекламное объявление Флинт опубликовал на газетной полосе издания The Washington Post 15 октября.

Флинт считает, что Трамп должен покинуть пост президента, в частности, из-за скомпрометированной внутренней и внешней политики США, назначения на высокие должности недостаточно квалифицированных лиц и выхода страны из Парижского соглашения. Кроме того, Флинт попросил высылать информацию о возможных махинациях с налогами и инвестициями компаний Трампа, а также "тайных сделках с русскими".

The Washington Post напоминает, что в 2007 году Флинт предложил один миллион долларов через полностраничное объявление в издании The Post за информацию о сексуальных связях членов Конгресса США или других государственных чиновников.

В 2012 году Флинт обещал один миллион долларов за налоговые декларации кандидата в президенты от Республиканской партии Митта Ромни. Тогда издатель Hustler опубликовал рекламные объявления в газетах The Washington Post и USA Today.