В Хабаровске "зеленые" потребовали прекратить "варварский" вылов рыбы

В Хабаровске прошел митинг против массового вылова кеты и горбуши в реке Амур. В акции участвовали десятки человек, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Организаторами митинга выступили активисты отделения партии "Зеленые". Они утверждают, что в августе рыбопромышленники перегородили сетями лиманы, не давая рыбе полноценно нереститься. "Такие способы добычи рыбы варварские, мы требуем это прекратить", – заявила одна из организаторов акции, представитель партии "Зеленые" в Хабаровске Елена Мальгрем. Она отметила, что большую часть кеты и горбуши в этом году отправили на запад России, а многие дальневосточники остались без "доступной рыбы".

В митинге "зеленых" в Хабаровске также участвовали активисты дальневосточной общественной организации "Зоозащита-ДВ". По словам Натальи Коваленко, члена движения, от недостатка рыбы страдают не только люди, но и гималайские медведи. "Чтобы вовремя лечь в спячку, они [медведи – прим.] должны хорошо питаться. В Бикинском районе осталось очень мало косолапых из-за неурожая кедровых орехов. Они голодают, болею и выходят к людям. Если лишить медведей еще и рыбы, то это станет большим ударом по нашей экосистеме", – утверждает зоозащитница.

Обеспокоенность массовым выловом лососевых выразили и нанайцы. Председатель Хабаровской краевой общественной организации по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин сообщил, что в этом году многие нанайцы остались без квот на вылов кеты. В их числе было 150 детей из Комсомольска-на-Амуре и еще 40 из села Улика.

Увеличить поставки дальневосточной рыбы в западные регионы страны в 2016 году распорядился президент России Владимир Путин.