В Австрии завершается голосование на парламентских выборах

В Австрии завершаются досрочные парламентские выборы. Ведущие позиции займут консерваторы из Австрийской народной партии. Правопопулистская Партия свободы, как ожидается, опередит социал-демократов. В избирательной кампании принимали участие 16 партий, из них 10 на федеральном уровне.

Если оправдаются прогнозы социологов и популисты из Партии свободы станут младшими партнерами в правительственной коалиции с правоцентристами из Австрийской народной партии (им прочат 31 проценти), то сформированный кабинет будет как никогда правым и антииммигрантским.

Наиболее успешным в предвыборной кампании в течение нескольких месяцев считался 31-летний лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц. В последнее время Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), которую возглавляет канцлер Кристиан Керн, сократила отставание.

Первые предварительные результаты голосования ожидаются сегодня вечером.

Выборы в нижнюю палату австрийского парламента - Национальный совет - были назначены на 15 октября досрочно, в связи с распадом в мае этого года правительственной коалиции.