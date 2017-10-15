В парламент Австрии прошли пять партий, побеждают консерваторы Курца

В Австрии, по предварительным результатам парламентских выборов, лидирует консервативная Австрийская народная партия. За нее отдали свои голоса 36,5% голосов. Австрийская партия свободы набирает 29,4% голосов, у социал-демократов 23 процента.

Канцлером страны при таком распределении парламентских мест стать 31-летний Себастьян Курц, нынешний министр иностранных дел Австрии. Он считает своими политическими оппонентами социал-демократов, предлагая, среди ближайших неотложным мер, резко ограничить количество мигрантов, прибывающих в Австрию. Большинство в парламенте Курц сможет создать на основе коалиции с крайне правой Австрийской партией свободы.

Окончательные результаты выборов будут известны в понедельник. Четырёхпроцентный барьер удалось преодолеть партии "Новая Австрия" (около шести процентов голосов) и партия "Зелёные" (более четырёх процентов).