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В Краснодаре задержаны активисты местного штаба Навального

Так выглядела агитация на прошедших недавно выборах в Краснодаре

В Краснодаре 15 октября полиция задержала трех активистов местного предвыборного штаба Алексея Навального. Как рассказал порталу ОВД-Инфо гражданский активист Алексей Мандригеля, его соратников Александра Химича, Дениса Ночевку и Елену (фамилия пока не установлена) задержали возле кинотеатра "Аврора" за раздачу агитационных материалов в поддержку Навального.

По данным штаба, задержанных доставили в отдел полиции Центрального округа, требуют пройти дактилоскопию и угрожают в случае отказа составить протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. В дежурной части по телефону отвечают, что людей с такими фамилиями в отделе нет.

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