Елена Панфилова покинула пост вице-президента Transparency International

Председатель правления российского отделения Transparency International Елена Панфилова сложила полномочия вице-президента и исполнительного директора этой международной организации. Об этом она сообщила корреспонденту "Новой газеты".

На очередном ежегодном собрании организации новым президентом Transparency International избрана Делиа Рубио из Аргентины, вице-президентом — Рубен Луфука из Гамбии. На посту исполнительного директора Transparency International Панфилову сменит Патрисия Морейра, которая ранее 13 лет проработала в испанской общественной организации Ayuda en Acción.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. В 2015 году министерство юстиции России признало российское отделение "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" "иностранным агентом".

Россия по итогам 2016 года заняла 131-е место в Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International. Всего в рейтинге - 176 стран.