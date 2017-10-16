Актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу

Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковном городе Лобня в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ появились сообщения, что Марьянов мог умереть якобы из-за отказа скорой оперативно приехать на вызов.

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в воскресенье в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.



Ранее сообщалось, что Марьянову стало плохо, когда он ехал с друзьямив автомобиле на пассажирском месте. Они остановились у поста ГАИ и вызвали скорую помощь.

Источник РБК, близкий к окружению Марьянова рассказал, что в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Около двух недель назад актера госпитализировали с кровоизлиянием прямо со съемок.



Дмитрий Марьянов получил известность, сыграв главную роль в фильме "Выше Радуги". Он также снялся в "Любовь", "Русский регтайм", "День радио","Боец" и других.



С1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра "Ленком". Он играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". "Поминальная молитва", "Варвар и еретик" и "Королевские игры".