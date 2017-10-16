Ученые бьют тревогу из-за массовой гибели детенышей пингвинов

Исследователи выразили озабоченность гибелью почти всех цыплят пингвинов в колонии Адель в восточной Антарктиде и назвали это "катастрофическом событием". Всемирный фонд дикой природы (WWF) 15 октября заявил, что массовая гибель пингвинов на Аделийской земле произошла из-за необычайно большого количества морского льда образовавшегося в последнее время, из-за чего родители-пингвины вынуждены были путешествовать дальше обычного в поисках пищи для своих детей. Когда они вернулись в колонию после путешествия, умерли все, кроме двух из тысяч цыплят, ожидающих их. Ученые говорят, что событие, которое произошло летом, было вторым инцидентом такого рода за период более чем 40-летних наблюдений .

Род Дауни, глава Полярных программ в WWF, сказал, что "воздействие этого катастрофического события ограничивается конкретной колонией пингвинов Адели, однако предсказания ученых сводятся к тому, что Антарктика будет продолжать нагреваться, и это может создать различные проблемы в долгосрочной перспективе". Эксперты говорят, что объем полярного морского льда колеблется каждый год, но изменения становятся более экстремальными из-за изменения климата.

WWF призвал правительства разных стран провести совещание в Хобарте, Австралия, на этой неделе, чтобы утвердить новый морской район в Восточной Антарктиде для защиты пингвинов и других видов животных и птиц.