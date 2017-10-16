Суд оштрафовал Telegram за отказ выполнить запрос ФСБ

Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выполнить требование ФСБ предоставить информацию для декодирования сообщений пользователей.

У представителей Telegram есть десять дней на обжалование решения. В случае если оно будет признано законным, Роскомнадзор должен дать мессенджеру не менее 15 дней на исполнение требований закона о передаче ключей ФСБ. По истечении этого срока мессенджер может быть заблокирован на территории России.

В сентябре создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в середине июля, почти сразу после того, как мессенджер зарегистрировался в России, ФСБ потребовала от сервиса ключи к переписке пользователей. За отказ это сделать в отношении мессенджера 14 сентября ФСБ был составлен протокол об административном правонарушении, копию которого Дуров опубликовал на своей странице в "ВКонтакте".

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена летом 2016 года после принятия "антитеррористических" законов, так называемого "пакета Яровой".