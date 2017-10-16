Лидер Каталонии не ответил Мадриду на вопрос о независимости региона

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не дал в понедельник однозначного ответа на вопрос, объявил ли регион независимость от Испании. В письме премьер-министру Испании Мариано Рахою Пучдемон предложил в ближайшие два месяца начать диалог о выходе из тупика.

Ранее правительство Испании отвергло возможность переговоров и дало Пучдемону пятидневный срок – до 16 октября, – чтобы разъяснить свою позицию. В ином случае правительство, опираясь на статью 155 Конституции Испании, приостановит статус региональной автономии в Каталонии и введет там прямое правление.

10 октября Карлес Пучдемон объявил, что Каталония получила право на независимость по итогам референдума 1 октября, но отложил ее официальное провозглашение.

В ходе плебисцита более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость Каталонии. Но центральная власть объявила референдум незаконным. Не признали его и ведущие страны ЕС – Германия, Франция и Италия, призвавшие урегулировать кризис путем переговоров между Барселоной и Мадридом.