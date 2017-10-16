Новосибирского ученого выслали из Польши после обвинений в пропаганде

Профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Карнаухов был депортирован из Польши по требованию местной контрразведки. Ученого-историка обвинили в работе "в пользу враждебного государства".

По информации Министерства иностранных дел России, Карнаухов жил в Польше с 2013 года. Он преподавал историю в нескольких местных университетах, занимался наукой, на контрактной основе сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.

Официальный представитель агентства внутренней безопасности Польши заявил телеканалу TRV, что Карнаухов участвовал в так называемой "гибридной войне против Польши" и активно поддерживал контакты с российскими спецслужбами.

Агентство считает, что россиянин работал под прикрытием Института стратегических исследований. Он представлялся как научный сотрудник и таким образом получал много контактов польских ученых и журналистов. Карнаухов якобы предлагал им научное сотрудничество, публикации в различных российских научных институтах, поездки или научные конференции, а также инструктировал их, что сказать и как правильно сформулировать свои заявления, чтобы это было выгодно России.

В Российском институте стратегических исследований назвали депортацию ученого "очередным звеном" в антироссийской кампании. В институте при этом подчеркнули, что научная деятельность Карнаухова была направлена на нормализацию отношений между государствами. В российским МИДе заявили, что не оставят эти действия Варшавы без ответа.

После принудительной депортации сам ученный отказывается от комментариев. Местным журналистам он заявил, что "ситуация еще сильно поменяется".