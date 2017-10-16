Минюст России отказался приравнять встречи с депутатами к митингам

Министерство юстиции России считает, что встречи депутатов с избирателями не должны регулироваться законодательством о митингах. Об этом говорится в отзыве министерства, которое оно подаст в Конституционный суд. Рассмотрение назначено на 17 октября. Документ оказался в распоряжении газеты "Ведомости".

В Конституционный суд обратились депутаты трех фракций Госдумы. Они оспаривают поправки в закон о митингах, согласно которым встречи с избирателями разрешено проводить только в отведенных местах, внутри дворов и в помещениях. Проведение их в любом другом месте нужно согласовывать с властями. По мнению депутатов, такие требования нарушают принцип разделения властей и ограничивают исполнение депутатами их обязанностей.

Минюст объяснил, что регулирование таких встреч направлено на повышение безопасности. Однако встречи, которые проходят по инициативе избирателей, не попадают под этот закон.

Законопроект, который приравнивает к митингам встречи депутатов с избирателями, был внесен в Госдуму 2 февраля депутатом "Единой России" от Москвы Ириной Белых. Ранее сообщалось, что в Кремле одобрили эту инициативу. В конце декабря похожие поправки, заставляющие депутатов согласовывать встречи с избирателями, приняла Мосгордума.