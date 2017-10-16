Бабанов признал поражение на выборах президента Киргизии

Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии от партии "Республика Ата-Журт" Омурбек Бабанов признал свое поражение на вчерашних выборах. Он занял второе место, получив 33 процента голосов избирателей. "Я никогда не буду захватывать власть. И сейчас, и в будущем не буду этого делать. Не нужно подвергать гонениям тех, кто поддерживал кандидатов", – передает слова политика Интерфакс.

У Бабанова вторая по величине фракция в парламенте, и он объявил о намерении внести изменения в закон о выборах.

Победу на выборах президента Киргизии одержал кандидат от Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Он набрал почти 55 процентов голосов. Жээнбекова поддерживал действующий глава Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Третье место занял бывший секретарь Совета безопасности страны Адахан Мадумаров. За него проголосовали 6 процентов избирателей.

Явка на президентских выборах в Киргизии составила почти 56 процентов. На пост президента претендовали 11 человек. По Конституции Киргизии президент избирается на один срок – на 6 лет. 22 октября Атамбаев должен передать полномочия своему соратнику по партии Жээнбекову.

