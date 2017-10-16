На Камчатке художника обвинили в оскорблении чувств верующих

Двое жителей Петропавловска-Камчатского, имена которых не сообщаются, обратились в полицию с заявлениями об оскорблении чувств верующих на выставке художника-карикатуриста Дениса Лопатина. Авторы заявления возмутились карикатурой на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и императора Николая II.

Активисты требуют привлечь Лопатина по статьям "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Возбуждение ненависти либо вражды". В региональной полиции Радио Свобода сообщили, что заявления на художника зарегистрированы, решение по ним будет принято после десятидневной проверки.

Сам Лопатин расценил письмо как ложный донос. Он заявил, что готов подать встречное заявление по этому поводу. По словам художника, рисунок был сделан специально для митинга в защиту фильма Алексея Учителя "Матильда", который прошел в городе в минувшие выходные.