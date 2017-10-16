Авиация Израиля нанесла удар по батарее ПВО в Сирии

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии примерно в 50 километрах к востоку от Дамаска. Об этом говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля.

Отмечается, что атака стала ответом на обстрел израильских самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ливана. Пострадавших среди израильских военных нет.