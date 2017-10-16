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Новости

Авиация Израиля нанесла удар по батарее ПВО в Сирии

Самолет ВВС Израиля (архивное фото)

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии примерно в 50 километрах к востоку от Дамаска. Об этом говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля.

Отмечается, что атака стала ответом на обстрел израильских самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ливана. Пострадавших среди израильских военных нет.

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