Бьорк рассказала о домогательствах датского режиссёра

Исландская певица Бьорк рассказала в фейсбуке о домогательствах со стороны датского режиссёра. Певица не назвала имя режиссёра. Единственный режиссёр из Дании с которым работала Бьорк – Ларс фон Триер. Она сыграла в его фильме "Танцующая в темноте" главную роль.

​Бьорк пишет, что отвергла домогательства режиссера. В ответ на это, по её словам, он выставил её человеком, с которым сложно работать. Кроме того, певица отмечает, что в индустрии кино сексуальные домогательства режиссёров к актрисам считаются нормальными.

По словам Бьорк, её восхищают женщины, которые могут открыто поделиться историями о сексуальном насилии. Певица также считает, что открытое обсуждение проблемы домогательств в отношении актрис позволит её остановить.

Фильм "Танцующая в темноте" – самый известный фильм с участием Бьорк. Певица рассказывала, что ей очень тяжело давалась работа в фильме. При этом режиссёр фон Триер критиковал Бьорк за плохую дисциплину.