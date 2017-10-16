СПЧ при президенте России предложил проект новой амнистии

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России направил в Кремль проект административной и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что под административную амнистию могут попасть с неоплаченными штрафами. Например, за нарушение правил дорожного движения или миграционных правил.

Уголовная амнистия, по словам Федотова, может коснуться женщин, у которых есть дети, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, ветераны войн и другие категории.

Последнюю уголовную амнистию в России объявили в 2015 году в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Под амнистию попали несовершеннолетние, инвалиды, женщины с детьми, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет – всего около 60 тысяч человек. Предлагаемая СПЧ в 2015 году административная амнистия проведена не была.