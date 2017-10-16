Прокуратура: нарушений закона при производстве "Матильды" не было

Генпрокуратура России не усмотрела нарушений закона при производстве и выхода в прокат кинофильма Алексея Учителя "Матильда".

Как говорится в заявлении, опубликованном в официальном Телеграм-канале Генпрокуратуры, ведомство провело проверку "в связи с поступающими обращениями, в том числе депутата Натальи Поклонской". При этом Генпрокуратура не выявила нарушений закона ни при выделении Фондом кино субсидии для финансирования съемок "Матильды", ни при выдаче министерством культуры прокатного удостоверения.

В сообщении также указывается, что министерство культуры и эксперты МВД, в том числе психологи и лингвисты, провели проверку фильма и не нашли в нем признаков "возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих".

Фильм Алексея Учителя, рассказывающий об истории любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти на экраны в конце октября. Депутат Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, пыталась добиться запрета картины, утверждая, что в ней оскорбляются чувства православных верующих. Она также обращалась в государственные органы и суды с призывом расследовать нарушения, допущенные, по ее мнению, при финансировании фильма и выдаче ему прокатного удостоверения.