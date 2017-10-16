Вундеркурц

Большие фисташковые буквы, складывающиеся в немецкое слово DANKE – "спасибо", – в руках весело подпрыгивающих молодых людей за спиной другого молодого человека с микрофоном. Так выглядела сцена в предвыборном штабе консервативной Австрийской народной партии (сокращенно ÖVP) после объявления предварительных итогов воскресных парламентских выборов. Симпатичный молодой человек с микрофоном – наиболее вероятный будущий канцлер Австрийской республики, 31-летний лидер ÖVP Себастьян Курц. Если он действительно станет канцлером, то окажется самым молодым главой правительства в Европе, а возможно, и в мире.

По предварительным данным, Народная партия под руководством Курца набрала около 32 процентов голосов, а вот за второе место идет ожесточенная борьба между социал-демократами нынешнего канцлера Кристиана Керна и праворадикальной Партией свободы – у обеих более 26 процентов голосов избирателей. Расстановку сил определят избирательные бюллетени, присланные по почте (их подсчет должен завершиться к вечеру понедельника). Сам Себастьян Курц на сообщения о своей победе отреагировал скромно, поблагодарив избирателей за доверие и назвав случившееся "не триумфом над соперниками, а шансом на перемены":

До сих пор Курц, которого часто называют "политическим вундеркиндом", занимал пост министра иностранных дел Австрии – и тоже самого молодого в мире (он вступил в эту должность, когда ему было 27). Как отмечает Deutsche Welle, политическая карьера Себастьяна Курца, уроженца венского района Майдлинг и выходца из самой обычной семьи (отец – инженер, мать – учительница), началась, еще когда он учился в школе. В молодежном крыле ÖVP Курц быстро приобрел репутацию гения предвыборных кампаний, заметно усилив позиции консерваторов в своей родной Вене, где большинство традиционно голосует за социал-демократов. Наставником и покровителем Себастьяна Курца в большой политике считался влиятельный консерватор, бывший вице-канцлер Австрии Михаэль Шпинделеггер – именно его венский "политический вундеркинд" сменил в 2013 году на посту министра иностранных дел. При этом на тот момент юный министр был недоучившимся студентом, отложившим свои занятия на юридическом факультете Венского университета – случай в европейской политике опять-таки уникальный. Себастьян Курц холост, его подруга Сюзанна Тир – сотрудница австрийского министерства финансов.

Молодость наиболее вероятного нового канцлера Австрии нельзя считать синонимом неопытности, подчеркивают политические аналитики. У него за плечами не один год политической работы, и, как отмечает австрийский политолог Петер Фильцмайер, сам Курц видит себя "этаким консервативным Макроном или Трюдо", но вряд ли австрийским аналогом Дональда Трампа или Виктора Орбана. В пользу того, что Курц, несмотря на "нежный" возраст, умелый политик, говорит тот факт, что он в считаные месяцы преобразовал Народную партию, ослабив традиционно сильные региональные организации, введя в списки кандидатов вместо партийных бюрократов несколько популярных среди избирателей личностей, ранее не связанных с политикой, и даже сменив цвет предвыборной кампании с традиционного для консерваторов черного на фисташковый.

Курц, несмотря на молодость, быстро стал вполне самостоятельной и популярной политической фигурой. Будучи – перед тем как стать главой дипломатического ведомства – статс-секретарем по вопросам интеграции, он "оседлал" тему мигрантов, ставшую после кризиса 2015 года одной из самых жгучих в австрийских политических дебатах. Курц поддержал "закон об исламе", в частности, запрещающий финансирование из-за рубежа строительства в Австрии новых мечетей. Он выступил за сокращение пособий лицам, получившим убежище в стране, и более активные меры по их интеграции – в частности, обязательное посещение курсов немецкого языка. Курц активно выступал за закрытие "балканской тропы", по которой сотни тысяч мигрантов переместились в Центральную и Западную Европу в 2015–16 годах, и укрепление внешних границ Евросоюза.

При этом молодому министру удается говорить все это, не скатываясь к истерично-ксенофобской риторике и откровенному евроскептицизму, характерным для праворадикальной Партии свободы. Левые подвергли Курца критике, заявляя, что при нем Народная партия стала "Партией свободы-light". Лидер же самих "свободных" Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Курц фактически украл у ультраправых "их" политические лозунги, лишь несколько смягчив их. На предвыборных плакатах Штрахе появилось слово Vordenker, что можно перевести как "предтеча" или "духовный отец". Сторонники Курца – сам он отличается умением вести полемику предельно корректно и дипломатично – ответили ироничными выпадами в адрес Штрахе: Denker обозначает "мыслитель", а с этим, намекали в фан-клубе Курца, у лидера Партии свободы как-то не очень.

Эта перепалка, тем не менее, вряд ли помешает сотрудничеству двух правых партий в рамках новой правящей коалиции. Более традиционным для Австрии является союз Народной партии и социал-демократов, но как раз эту коалицию Себастьян Курц развалил, став в мае этого года лидером ÖVP. Расчет удался: рейтинг консерваторов с того момента, как Курц возглавил партию, вырос на 10 процентов, а результаты выборов говорят сами за себя. Уходящий в отставку канцлер Кристиан Керн уже заявил, что не против переговоров с победителями, но отметил, что программы консерваторов и "свободных" пересекаются по слишком многим пунктам, и им будет проще договориться между собой. Многим австрийским избирателям это не нравится: начался сбор подписей под петицией протеста против возможного вступления Хайнца-Кристиана Штрахе и его однопартийцев в правительство:

Австрийский писатель Роберт Менассе в интервью итальянской газете La Repubblica даже назвал Курца "марионеткой Штрахе". Партия свободы активно критикует Евросоюз, прежде всего в сфере безопасности и миграционной политики, выступает с антиисламских и прокремлевских позиций. (На этом коллаже Хайнц-Кристиан Штрахе разрывает флаг ЕС):

Штрахе не раз высказывался в том духе, что санкции против России должны быть отменены как можно скорее, а сама Партия свободы заключила в прошлом году соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Представители австрийских ультраправых не раз бывали с визитами в Москве и даже в Грозном. Трудно сказать, удастся ли респектабельному и на первый взгляд однозначно проевропейскому Себастьяну Курцу устоять под давлением наиболее вероятных партнеров по коалиции. Это будет одним из главных вопросов австрийской политики в ближайшие месяцы.