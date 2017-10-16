Гей из Чечни назвал своё имя и подал заявление о пытках в СК

Первый гей, который подвергался преследованиям в Чечне, назвал свое имя и подал заявление в Следственный комитет России. Максим Лапунов требует провести расследование по факту пыток представителей ЛГБТ в Чеченской республике. Об этом сам Лапунов сообщил на пресс-конференции, организованной редакцией "Новой газеты".

Как отмечает "Новая газета", Лапунов проживал в Чечне два года и занимался малым предпринимательством. В начале мая он позвонил на горячую линию "Российской ЛГБТ-сети". Лапунов сообщил правозащитникам, что его задержали в марте, после чего он находился в одном из подвалов так называемой "секретной тюрьмы". "Новая газета" предполагает, что помещение находится в управлении уголовного розыска МВД по Чеченской республике. Лапунов сообщил, что его пытали и требовали назвать имена знакомых ему геев. Лапунов также сказал, что его били за то, что он "русский, приехал в Чечню и "портил" чеченцев". Впоследствии Лапунова освободили. Он связывает это с тем, что было много свидетелей задержания, а родственники из Персмкого края, откуда он родом, объявили его в розыск.

По словам руководителя "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, с апреля на горячую линию организации позвонили 79 человек. 27 из них, как утверждается, похитили и пытали. Почти половина из позвонивших – родственники и друзья задержанных, на которых оказывали давление правоохранительные органы. По информации Кочеткова, 15 человек, которых подозревали в принадлежности к гей-сообществу, исчезли после выдачи родственникам.

В апреле "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне.

Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призывают власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.

Проверку фактов преследования геев также проводит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в Чечне возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения жителей республики, которые были связаны с ЛГБТ-сообществом.

Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет.