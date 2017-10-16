Путин наградил владельца Louis Vuitton медалью Пушкина

Президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина президента группы компаний Moet Hennessy — Louis Vuitton ​Бернара Арно.

Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном портале правовой информации. В указе, в частности, говорится, что лица из списка, в которых находится Арно, представлены к наградам "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами".

Арно является одним из богатейших людей Франции. Журнала Forbes оценил его состояние в 60,5 миллиардов долларов. В рейтинге миллиардеров Forbes Арно находится на 11-м месте.

Путин и Арно встречались в ноябре 2016 года в Москве. Тогда президент поблагодарил французского бизнесмена за организацию выставки "Шедевры нового искусства. Собрание Щукина". Выставка открылась при содействии фонда Louis Vuitton, музея имени Пушкина и Эрмитажа.