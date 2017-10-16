Иракские войска взяли под контроль город Киркук

Иракские войска в понедельник захватили город Киркук, находившийся под контролем курдов. Это стало ответом Багдада на референдум о независимости, проведенный в иракском Курдистане 25 сентября. Агентство Reuters называет действия иракских правительственных войск "мощным молниеносным ударом", который меняет баланс власти в стране. Намерение курдов добиться независимости от Ирака было встречено с осуждением правительствами Ирана и Турции. Вашингтон, десятилетиями остававшийся союзником курдов, тщетно пытался отговорить их от референдума, предупреждая, что голосование за независимость может привести к распаду Ирака.

В понедельник во второй половине дня колонна бронетехники иракских сил по борьбе с терроризмом захватила здания курдской администрации в центре Киркука. Об этом сообщают местные жители. Захват города произошел через сутки после начала операции.

Западные агентства отмечают, что военное противоборство в Ираке ведется между силами, каждая их которых находится в союзнических отношениях с Вашингтоном. В частности, США поддерживают действия курдских отрядов против режима Асада в Сирии и террористической группировки "Исламское государство". Одновременно США поддерживают правительство Ирака, пытающееся восстановить страну.

Киркук расположен на севере Ирака в 240 километрах от Багдада и 80 – от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана. Вблизи Киркука находится одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений.